Кораблекрушение произошло в Средиземном море: погибло более 60 человек

В Средиземном море у берегов Ливии потерпел крушение корабль с мигрантами. На данный момент известно о 61 погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Как сообщили представители Международной организации ООН по миграции в Ливии на своей странице в соцсети X, 61 мигрант, включая женщин и детей, утонул после трагического кораблекрушения у берегов Ливии.

По словам выживших, на судне, вышедшем из города Зувара, находилось примерно 86 человек. Другие подробности пока не сообщаются.

Отмечается, что Центральное Средиземноморье продолжает оставаться одним из самых опасных миграционных маршрутов в мире.

Как пишет CNN, согласно последним данным, опубликованным агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), только в этом году в Центральном Средиземноморье погибло или пропало без вести более 2500 человек. При этом подчеркивается, что цифры в других частях мира, "вероятно, будут очень высокими".

Город Зувара в Ливии на карте. Скриншот: Google Maps

Также напомним, в июне этого года у берегов Греции затонуло судно с мигрантами. 79 человек утонули, а еще сотни числились пропавшими.

Кроме того, в августе сообщалось о том, что у итальянского острова Лампедуза затонула лодка с мигрантами, 41 человек погиб.