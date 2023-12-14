Заправка загорелась в Алматинской области: есть пострадавший (фото, видео)

Сегодня вечером произошел пожар на АЗС в селе Шелек в Алматинской области, пострадал водитель бензовоза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщается, что 14 декабря в 19:22 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шелек Енбекшиказахского района произошло загорание операторской автозаправочной станции и близ расположенных цистерн с общими объемом 30 кубических метров.

На место вызова были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу выезда, все экстренные службы взаимодействия.

"Пожар локализован в 20:15 минут и ликвидирован в 21:41 на площади 80 кв.м. Оперативно принятыми мерами не допущен врыв цистерн с ГСМ и распространение огня на рядом расположенные газозаправочную станцию (на расстоянии 30 м), минимаркет (10 м) и жилой сектор (15 м)", – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал водитель бензовоза 1967 года рождения, получивший термические ожоги средней степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказался.

Сейчас для выяснения причины на месте находятся сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознания.

В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС Алматинской области, 5 сотрудников и 2 единицы техники районного отдела полиции, 3 работника и техника бригады скорой медицинской помощи.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.