Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Взрыв в нефтяной цистерне частично обрушил здание в Атырау (фото)

Опубликовано:

Последствия ЧП в Атырау
Последствия ЧП. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В Атырау произошел хлопок в цистерне с нефтью, частично обрушивший здание. В результате происшествия жертв и пострадавших не было, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

По информации областного ДЧС, 14 декабря в 13:58 на промывочно-пропарочной станции цеха №1 ТОО "Batys Petroleum", расположенного в южной промышленной зоне Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с последующим возгоранием остатков нефтяного шлама.

Из-за взрыва частично обрушились конструкции цеха. Автоматически сработала система пенного пожаротушения.

Пожарные на месте происшествия
Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

На место происшествия прибыли 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС, а также силы и средства "Центра медицины катастроф" и ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші".

Жертв и пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050904-vzryv-v-neftyanoy-tsisterne-chastichno-obrushil-zdanie-v-atyrau-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.