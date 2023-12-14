Взрыв в нефтяной цистерне частично обрушил здание в Атырау (фото)

В Атырау произошел хлопок в цистерне с нефтью, частично обрушивший здание. В результате происшествия жертв и пострадавших не было, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

По информации областного ДЧС, 14 декабря в 13:58 на промывочно-пропарочной станции цеха №1 ТОО "Batys Petroleum", расположенного в южной промышленной зоне Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с последующим возгоранием остатков нефтяного шлама.

Из-за взрыва частично обрушились конструкции цеха. Автоматически сработала система пенного пожаротушения.

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

На место происшествия прибыли 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС, а также силы и средства "Центра медицины катастроф" и ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші".

Жертв и пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: