Взрыв в нефтяной цистерне частично обрушил здание в Атырау (фото)
Опубликовано:
В Атырау произошел хлопок в цистерне с нефтью, частично обрушивший здание. В результате происшествия жертв и пострадавших не было, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.
По информации областного ДЧС, 14 декабря в 13:58 на промывочно-пропарочной станции цеха №1 ТОО "Batys Petroleum", расположенного в южной промышленной зоне Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с последующим возгоранием остатков нефтяного шлама.
Из-за взрыва частично обрушились конструкции цеха. Автоматически сработала система пенного пожаротушения.
На место происшествия прибыли 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС, а также силы и средства "Центра медицины катастроф" и ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші".
Жертв и пострадавших нет.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050904-vzryv-v-neftyanoy-tsisterne-chastichno-obrushil-zdanie-v-atyrau-foto/