Горел дважды: дом в Акмолинской области тушили снегом из-за замерзшей у пожарных воды

Один и тот же дом два дня подряд тушили в Акмолинской области - спасти здание не удалось. Во время тушения пожара у огнеборцев замерзла вода, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент произошел в 50 километрах от столицы - дважды пришлось тушить один и тот же дом. В первый день силами областного ДЧС возгорание удалось ликвидировать. Но на второй день строение сгорело до основания. Погорельцы утверждают, что виной всему замерзшая в пожарных машинах вода и оставленный в одной из квартир газовый баллон.

В сгоревшем доме жили восемь семей - все они остались без крова над головой в эти морозные дни, температура достигает отметки -30 градусов.

То, что осталось от здания, оградили, а специалисты уже провели необходимые работы для того, чтобы провести экспертизы и установить причину пожара.

Местные утверждают, что пожарные прибыли на вызов, приступили к работе, а буквально через 5 минут у них замерзла вода - тушить пришлось снегом.

"Я с ними таскала воду и с ними снег кидала. И им даже давала лопату. У них замерзшая была вода. Мы бегали, говорили, что баллоны есть. Они говорили: "Мы свою работу знаем. Вы не подходите", - заявила местная жительница Альбина Бокина.

Как отмечается в телесюжете, специалисты разбираются в причинах пожара, также следствие должно установить, почему из здания не вынесли все газовые баллоны.

"Именно в первый день горела шестая квартира, оттуда вынесли. Остальные квартиры - там же не горело ничего", - сообщил замначальника службы пожаротушения ДЧС Акмолинской области Адиль Мухамедин.

Оставшихся без своих квартир сельчан расселили в местном общежитии.

"В первую очередь мы заселили пять семей в местное общежитие колледжа. Две семьи проживают сейчас у родственников. Там в одной квартире жили квартиранты-строители, их забрали с той компании, в которой они работали", - прокомментировал ситуацию аким сельского округа Бозайгыр Бауыржан Шаймуратулы.

Пожарные признали, что во время тушения пожара действительно замерзла вода. Пришлось вызвать подмогу из столицы. Однако пока пришла помощь из Астаны, дом уже сгорел.

"Во второй день начало прихватывать. Мы, чтобы бесперебойную подачу организовывать, мы машину меняли", - добавил Мухамедин.

Местный аким сообщил корреспондентам телеканала, что пострадавшие от пожара сельчане могут претендовать на компенсацию от государства, однако он не уточнил, на какую.

Сообщается, что погорельцы проведут в общежитии не менее двух месяцев. Получат ли они квартиры после или нет, пока неизвестно.

Источник: КТК

Напомним, на днях мы сообщали о том, что жилой дом в Шортандынском районе Акмолинской области горел дважды за одни сутки. Пожары произошли в разных в квартирах: один - вечером, второй - утром.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.