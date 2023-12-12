Жилой дом дважды горел за сутки в Акмолинской области
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Сразу два пожара в течение одних суток произошли в жилом доме в Шортандынском районе Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Сначала пожар произошел в квартире №6 двухэтажного жилого дома - возгорание началось в 23:51 в понедельник, 11 декабря.
Пожар был локализован 00:30 и ликвидирован 1:30. Жертв и пострадавших нет.
А сегодня утром, в 8:35, пожар произошел в соседней квартире. С возгоранием удалось справиться.
На месте возгорания работали 11 человек и 2 единицы техники ДЧС Акмолинской области, а также 8 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС Астаны.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
Как отметили в ведомстве, на месте пожара проводит исследование оперативная группа, в составе которой пожарная лаборатория и дознаватель департамента по ЧС Акмолинской области.
Местные органы приняли необходимые меры по расселению жителей дома.
Отметим, сегодня акимат Астаны обратился к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в зимний период.
Подчеркивалось, что увеличение количества пожаров в Астане приходится на зимние месяцы. Это обусловлено аномальными морозами.
В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей необходимо выполнять ряд противопожарных мероприятий:
- не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- в течение одного раза в три месяца необходимо очищать дымоходы и печи от сажи;
- запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- не сушите вещи вблизи печных устройств;
- не оставляйте детей без присмотра взрослых;
- не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- система автоматической пожарной сигнализации должна находиться в исправном состоянии, в том числе и первичные средства пожаротушения (огнетушители).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050446-zhiloy-dom-dvazhdy-gorel-za-sutki-v-akmolinskoy-oblasti/