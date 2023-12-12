Жилой дом дважды горел за сутки в Акмолинской области

Сразу два пожара в течение одних суток произошли в жилом доме в Шортандынском районе Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сначала пожар произошел в квартире №6 двухэтажного жилого дома - возгорание началось в 23:51 в понедельник, 11 декабря.

Пожар был локализован 00:30 и ликвидирован 1:30. Жертв и пострадавших нет.

А сегодня утром, в 8:35, пожар произошел в соседней квартире. С возгоранием удалось справиться.

На месте возгорания работали 11 человек и 2 единицы техники ДЧС Акмолинской области, а также 8 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС Астаны.

Пожарные. Фото с места событий: ДЧС Акмолинской области

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Как отметили в ведомстве, на месте пожара проводит исследование оперативная группа, в составе которой пожарная лаборатория и дознаватель департамента по ЧС Акмолинской области.

Местные органы приняли необходимые меры по расселению жителей дома.

Отметим, сегодня акимат Астаны обратился к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в зимний период.

Подчеркивалось, что увеличение количества пожаров в Астане приходится на зимние месяцы. Это обусловлено аномальными морозами.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей необходимо выполнять ряд противопожарных мероприятий: