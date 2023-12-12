Шахта для кабелей загорелась в многоэтажке в Астане: пострадала девушка
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Вчера в одной из столичных многоэтажек загорелась кабельная шахта. Из здания эвакуировали почти 20 человек, есть пострадавшая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Астаны.
По данным спасателей, 11 декабря в 11:12 столичные пожарные выехали по поступившему сообщению о возгорании в жилом комплексе "Хан-Тенгри" по адресу: Сембинова, 7.
"По прибытии пожарных по повышенному рангу вызова было установлено, что горит кабельная шахта с цокольного по 9-й этажи на площади 30 погонных метров", – говорится в сообщении.
Огнеборцы приступили к эвакуации и спасению людей. Отмечается, что в результате из горящего здания было спасено 17 человек, из них 8 детей.
"С отравлением продуктами горения средней степени тяжести госпитализирована в больницу девушка 2004 года рождения", – добавили в ведомстве.
Полностью потушить пожар удалось в 12:29.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше – влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050431-shahta-dlya-kabeley-zagorelas-v-odnoy-iz-mnogoetazhek-v-astane-est-postradavshaya/