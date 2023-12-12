Шахта для кабелей загорелась в многоэтажке в Астане: пострадала девушка

Вчера в одной из столичных многоэтажек загорелась кабельная шахта. Из здания эвакуировали почти 20 человек, есть пострадавшая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Астаны.

По данным спасателей, 11 декабря в 11:12 столичные пожарные выехали по поступившему сообщению о возгорании в жилом комплексе "Хан-Тенгри" по адресу: Сембинова, 7.

"По прибытии пожарных по повышенному рангу вызова было установлено, что горит кабельная шахта с цокольного по 9-й этажи на площади 30 погонных метров", – говорится в сообщении.

Огнеборцы приступили к эвакуации и спасению людей. Отмечается, что в результате из горящего здания было спасено 17 человек, из них 8 детей.

"С отравлением продуктами горения средней степени тяжести госпитализирована в больницу девушка 2004 года рождения", – добавили в ведомстве.

Полностью потушить пожар удалось в 12:29.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше – влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: