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Шахта для кабелей загорелась в многоэтажке в Астане: пострадала девушка

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Пожар в Астане
Пожар в Астане. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Вчера в одной из столичных многоэтажек загорелась кабельная шахта. Из здания эвакуировали почти 20 человек, есть пострадавшая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Астаны.

По данным спасателей, 11 декабря в 11:12 столичные пожарные выехали по поступившему сообщению о возгорании в жилом комплексе "Хан-Тенгри" по адресу: Сембинова, 7.

"По прибытии пожарных по повышенному рангу вызова было установлено, что горит кабельная шахта с цокольного по 9-й этажи на площади 30 погонных метров", – говорится в сообщении.

Огнеборцы приступили к эвакуации и спасению людей. Отмечается, что в результате из горящего здания было спасено 17 человек, из них 8 детей.

"С отравлением продуктами горения средней степени тяжести госпитализирована в больницу девушка 2004 года рождения", – добавили в ведомстве.

Полностью потушить пожар удалось в 12:29.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше – влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050431-shahta-dlya-kabeley-zagorelas-v-odnoy-iz-mnogoetazhek-v-astane-est-postradavshaya/

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