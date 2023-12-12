Здание сельского акимата сгорело в СКО (видео)

Здание сельского акимата сгорело в селе Воскресеновка Мамлютского района СКО - очевидцы сняли на видео произошедший пожар. В ДЧС региона рассказали подробности.

Кадры с места событий опубликовали в паблике sko_gazeta в Instagram. Автор указал, что инцидент случился в ночь на вторник, 12 декабря.

По его словам, из-за пожара в сельском акимате Воскресеновки населенный пункт был полностью обесточен.

На опубликованных кадрах видно полыхающее здание, которое пытаются потушить сотрудники противопожарной службы.

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин рассказал подробности произошедшего. Его слова приводит МИА "Казинформ".

Он рассказал, что сперва загорелось кочегарное помещение, а после огонь перекинулся на здание самого акимата.

"Оно деревянное, постройка 1960-х годов. Полностью сгорела кровля с обрушением потолочных перекрытий. Материальные ценности в ходе тушения эвакуировали", - пояснил Растихин.

Пожар потушили, в настоящее время устанавливаются причины.

Предварительно, он мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК рассказывается, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.