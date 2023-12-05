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Военный вытащил водителя из горящего авто в Астане (видео)

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Горящее авто
Горящее авто. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

В Астане военнослужащий вытащил человека из горящей машины и оказал ему первую медицинскую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По информации ведомства, инцидент произошел 3 декабря вечером. Старший сержант Мейрамбек Искаков увидел горящий автомобиль, припаркованный возле дома по улице имени Т. Жургенова. Военнослужащий сразу же позвонил на номер 101 и сообщил о происшествии.

"Подбежав к машине, он увидел, что в салоне автомобиля находится водитель, которого он вытащил из горящего автотранспортного средства.

Оттащив пострадавшего на безопасное расстояние, он оказал ему первую медицинскую помощь. Скорую вызвали очевидцы происшествия. Водитель был госпитализирован в городскую больницу №1", – рассказали в Минобороны.

Старший сержант Мейрамбек Искаков
Старший сержант Мейрамбек Искаков. Фото: пресс-служба Минобороны РК

В министерстве отметили, что в тушении объятой пламенем машины участвовал и прохожий, который также проверил, остались ли пассажиры в авто.

В Минобороны добавили, что Мейрамбек Искаков является сержантом взвода – инструктором по боевой и физической подготовке войсковой части 68665. Вместе с супругой воспитывает дочерей Самиру и Лунару.

Военнослужащего за данный поступок представили к награде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане загорелся автомобиль, в котором находился человек. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Что делать, если на дороге загорелось авто?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049123-voennyy-vytaschil-voditelya-iz-goryaschego-avto-v-astane/

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