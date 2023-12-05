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Более 60 человек погибли из-за оползней в Танзании

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Улицы затопило
Наводнение в Танзании. Фото: Ericky Boniphace / Getty Images

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Танзании (государство на востоке Африки), погибли не менее 63 человек, более сотни - получили ранения.

Как сообщает издание DW, в Танзании как минимум 63 человека погибли и 116 получили ранения в результате оползней и наводнений в северной части страны.

"Проливные дожди, обрушившиеся 2 декабря на город Катеш, расположенный в 300 километрах от столицы Танзании Додомы, привели к масштабным разрушениям домов и гибели людей. Утром 3 декабря на город с населением около 13 000 человек обрушился оползень, сошедший с четвертой по высоте горы Танзании - Хананг. Он снес с фундаментов дома и уничтожил дорогу", - отмечается в сообщении.

Фотографии бедствия публикует в соцсети X Красный Крест Танзании. 

Здесь же, в соцсети X, Красный Крест Танзании публикует видео со словами соболезнования президента Самии Сулуху Хасан, которая находится на климатическом саммите ООН в Дубае.

Премьер-министр страны Кассим Маджалива заявил в понедельник в телевизионном эфире, что оползни разрушили половину одной деревни, которую он посетил, пишет Al Jazeera.

"Мы здесь, перед телами наших товарищей. Мы потеряли 63 близких. Из общего числа погибших 23 человека - мужчины, и 40 - женщин", - сообщил Маджалива.

На сайте Большой российской энциклопедии говорится, что Республика Танзания - самое большое государство в Восточной Африке. Включает материковую и островную (о-ва Занзибар (Унгуджа), Пемба, Мафия и более мелкие) части. Площадь страны - 945,5 тыс. кв. км (2022). Численность населения составляет 61,7 млн человек.

Страны Африки на карте мира
Танзания. Фото: скрин с Яндекс Карты

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049122-bolee-60-chelovek-pogibli-iz-za-opolzney-v-tanzanii/

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