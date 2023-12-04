Густой токсичный дым: пожарные показали, как тушили пожар в девятиэтажке в ВКО
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В Усть-Каменогорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 80 человек - возгорание произошло в подсобном помещении, где складировали горючие вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.
По информации в официальном профиле ведомства в Instagram, прибывшие на место пожарные обнаружили идущий из подъезда густой дым, который выделял токсичные вещества.
Сотрудники ДЧС по лестничному пролету эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Врачи Центра медицины катастроф осмотрели эвакуированных жителей дома.
Возгорание на площади 10 кв. м. ликвидировали. На месте работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС ВКО.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Спасатели опубликовали кадры с места событий.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048923-gustoy-toksichnyy-dym-pozharnye-pokazali-kak-tushili-pozhar-v-devyatietazhke-v-vko/