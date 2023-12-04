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Густой токсичный дым: пожарные показали, как тушили пожар в девятиэтажке в ВКО

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Эвакуация жителей дома
Пожарные. Кадр из видео: ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 80 человек - возгорание произошло в подсобном помещении, где складировали горючие вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

По информации в официальном профиле ведомства в Instagram, прибывшие на место пожарные обнаружили идущий из подъезда густой дым, который выделял токсичные вещества.

Сотрудники ДЧС по лестничному пролету эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Врачи Центра медицины катастроф осмотрели эвакуированных жителей дома.

Возгорание на площади 10 кв. м. ликвидировали. На месте работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС ВКО.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Спасатели опубликовали кадры с места событий.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048923-gustoy-toksichnyy-dym-pozharnye-pokazali-kak-tushili-pozhar-v-devyatietazhke-v-vko/

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