Ледоход повредил мост в ЗКО
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Часть понтонного моста сорвал ледоход в Западно-Казахстанской области - в результате движение через мост было приостановлено, передает местное издание "Мой Город".
Инцидент произошел 24 ноября около полудня в Акжайыкском районе. Как сообщили в ДЧС региона во время ледохода сорвало одну конструкцию понтонного моста через реку Урал.
Протяженность сорванной конструкции, по заявлениям спасателей, составляет 40 метров - общая длина моста составляет 120 метров.
В результате проезд через реку Урал приостановлен. Водителям приходится объезжать через Уральск, либо через Индерский район Атырауской области.
"В 15:00 на помощь выехал ОСО ДЧС для зацепки троса уплывшей конструкции, где ГПК “Жаиктехсервис” будет восстанавливать в исходное положение конструкцию. В 18.25 окончены работы по зацепке троса и фиксации конструкции на расстоянии 400 метров от исходного местоположения понтонного моста", - сообщили в ведомстве.
По информации издания, движение по мосту пока еще не восстановлено.
По информации Большой российской энциклопедии, ледоход - движение льдин и ледяных полей на реках, озерах, водохранилищах под воздействием ветра и течений, преимущественно в умеренных и высоких широтах.
В зависимости от географических условий на реках различают осенний и весенний ледоход или только зимний.
Осенний ледоход наблюдается в период замерзания, при нём на реках движутся ледяное сало, снежура, шуга и оторвавшиеся забереги, заканчивается, как правило, ледоставом, этот переход сопровождается зажорами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047613-ledohod-povredil-most-v-zko/