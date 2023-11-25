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Ледоход повредил мост в ЗКО

Опубликовано:

Мост через Урал
Мост. Кадр из видео: mgorod.kz

Часть понтонного моста сорвал ледоход в Западно-Казахстанской области - в результате движение через мост было приостановлено, передает местное издание "Мой Город".

Инцидент произошел 24 ноября около полудня в Акжайыкском районе. Как сообщили в ДЧС региона во время ледохода сорвало одну конструкцию понтонного моста через реку Урал.

Протяженность сорванной конструкции, по заявлениям спасателей, составляет 40 метров - общая длина моста составляет 120 метров.

В результате проезд через реку Урал приостановлен. Водителям приходится объезжать через Уральск, либо через Индерский район Атырауской области.

"В 15:00 на помощь выехал ОСО ДЧС для зацепки троса уплывшей конструкции, где ГПК “Жаиктехсервис” будет восстанавливать в исходное положение конструкцию. В 18.25 окончены работы по зацепке троса и фиксации конструкции на расстоянии 400 метров от исходного местоположения понтонного моста", - сообщили в ведомстве.

По информации издания, движение по мосту пока еще не восстановлено.

По информации Большой российской энциклопедии, ледоход - движение льдин и ледяных полей на реках, озерах, водохранилищах под воздействием ветра и течений, преимущественно в умеренных и высоких широтах.

В зависимости от географических условий на реках различают осенний и весенний ледоход или только зимний.

Осенний ледоход наблюдается в период замерзания, при нём на реках движутся ледяное сало, снежура, шуга и оторвавшиеся забереги, заканчивается, как правило, ледоставом, этот переход сопровождается зажорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047613-ledohod-povredil-most-v-zko/

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