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Огромную трещину в земле сняли на видео в Мангистауской области

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Трещина в земле
Трещина в земле. Кадр из видео: lada.kz

Жителей поселка Жетыбай в Мангистауской области напугала огромная трещина в земле, растянувшаяся на два километра. В акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Как пишет издание, видеоролик, на котором запечатлен разлом земли в Каракиянском районе, появился в соцсетях и вызвал беспокойство казахстанцев.

Автор видео сообщил, что трещина в земле образовалась на территории под названием "ГУ-28", расположенной в северном направлении от месторождения "Асар" в селе Жетыбай.

Ситуацию прокомментировали в акимате Каракиянского района. В ведомстве сообщили, что для выявления и изучения причин и последствий АО "Мангистаумунайгаз" проводится работа по заключению договора с соответствующим учреждением.

"Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения и владельцев крестьянских хозяйств при поддержке АО "Мангистаумунайгаз" проводится работа по выделению спецтехники для выравнивания земли", - добавили в районном акимате.

На сайте акимата Каракиянского района указано, что Каракиянский район - административное деление, расположенное на юге Мангистауской области. Основано в 1973 году.

В район 7 населенных пунктов, центр - село Курык. Общая численность населения составляет 38 323 человека.

Каракиянский район на карте
Каракиянский район на карте. Скриншот: google.com/maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046762-ogromnuyu-treschinu-v-zemle-snyali-na-video-v-mangistauskoy-oblasti/

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