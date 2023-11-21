Огромную трещину в земле сняли на видео в Мангистауской области

Жителей поселка Жетыбай в Мангистауской области напугала огромная трещина в земле, растянувшаяся на два километра. В акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Как пишет издание, видеоролик, на котором запечатлен разлом земли в Каракиянском районе, появился в соцсетях и вызвал беспокойство казахстанцев.

Автор видео сообщил, что трещина в земле образовалась на территории под названием "ГУ-28", расположенной в северном направлении от месторождения "Асар" в селе Жетыбай.

Ситуацию прокомментировали в акимате Каракиянского района. В ведомстве сообщили, что для выявления и изучения причин и последствий АО "Мангистаумунайгаз" проводится работа по заключению договора с соответствующим учреждением.

"Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения и владельцев крестьянских хозяйств при поддержке АО "Мангистаумунайгаз" проводится работа по выделению спецтехники для выравнивания земли", - добавили в районном акимате.

На сайте акимата Каракиянского района указано, что Каракиянский район - административное деление, расположенное на юге Мангистауской области. Основано в 1973 году.

В район 7 населенных пунктов, центр - село Курык. Общая численность населения составляет 38 323 человека.