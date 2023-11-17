Склад загорелся в одном из районов Алматы (видео)

В Турксибском районе Алматы загорелся склад. На место прибыли пожарные, огонь уже удалось локализовать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Как сообщила пресс-служба ДЧС, в Алматы загорелся склад, расположенный в Турксибском районе.

"Силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют пожар по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, улица Бекмаханова", – гласит сообщение.

В ДЧС рассказали, что на тушение и защиту соседних складских помещений введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Создано два участка тушения огня.

Пожар удалось локализовать в 09:52.

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре необходимо предпринимать следующие меры:

закрыть рот и нос любой тканью, лучше влажной;

не пользоваться лифтом;

не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

В помещении, высотном здании, в месте скопления людей: