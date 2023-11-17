Склад загорелся в одном из районов Алматы (видео)
Опубликовано:
В Турксибском районе Алматы загорелся склад. На место прибыли пожарные, огонь уже удалось локализовать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.
Как сообщила пресс-служба ДЧС, в Алматы загорелся склад, расположенный в Турксибском районе.
"Силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют пожар по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, улица Бекмаханова", – гласит сообщение.
В ДЧС рассказали, что на тушение и защиту соседних складских помещений введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Создано два участка тушения огня.
Пожар удалось локализовать в 09:52.
По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре необходимо предпринимать следующие меры:
- закрыть рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- не пользоваться лифтом;
- не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
В помещении, высотном здании, в месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046229-sklad-zagorelsya-v-odnom-iz-rayonov-almaty/