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В Астрахани обрушилась часть жилого дома. Есть погибшие

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Дом частично обрушился в Астрахани
Место происшествия. Фото: t.me/babushkin30

В России, городе Астрахани, обрушились два подъезда жилого дома. Сейчас на месте работают оперативные службы, Telegram-каналы сообщают об одном погибшем.

О произошедшем ЧП сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте", – написал он в Telegram, добавив, что спасатели уже заняты разбором завала.

РИА Новости, ссылаясь на заявление МЧС, сообщает, что обрушились два подъезда. Из здания эвакуировали 213 человек, информация о пострадавших уточняется.

Также издание приводит слова очевидцев, которые сообщали о трещине в наружной стене. В то же время вице-губернатор региона заявил, что в частично обрушившемся доме, предварительно, не было взрыва газа.

Источники Telegram-канала SHOT сообщают об одном погибшем – 84-летней женщине, которая в момент ЧП находилась на 5-м этаже. Как добавил глава региона Бабушкин, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046161-v-astrahani-obrushilas-chast-zhilogo-doma-est-pogibshie/

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