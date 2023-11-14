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Рабочий погиб на предприятии в Туркестанской области: полиция начала расследование

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Рабочий со специнструментами
Рабочий. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция начала расследование по факту получения травм рабочими, а также гибели одного из них на предприятии в Туркестанской области, где произошло возгорание, пишет NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

На одном из предприятий в Туркестанской области произошел пожар, в результате трое рабочих были доставлены в больницу, где один из них – 52-летний мужчина – позже скончался, не приходя в сознание. Еще двое – в крайне тяжелом состоянии.

По словам главврача, у двух пациентов 100-процентные ожоги тела, у третьего – 70-75 процентов.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Назначен ряд экспертиз.

Расследование находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.

Согласно части 3 статьи 156 УК РК, нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением или лишением свободы до 5 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2045732-rabochiy-pogib-na-predpriyatii-v-turkestanskoy-oblasti-politsiya-nachala-rassledovanie/

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