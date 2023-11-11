Захоронение сибирской язвы нашли в 15 метрах от жилого дома в Уральске

В Уральске нашли могильник с сибирской язвой, расположенный в 15 метрах от одного и в 50 метрах от другого жилого дома. Об этом сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Адильхан Сабуров, передает "Мой город".

На сегодня на территории региона зарегистрированы 222 захоронения сибирской язвы. При этом с 2017 по 2023 годы бюджетные средства для их заграждения не выделяли.

По словам Адильхана Сабурова, преобладающее число скотомогильников не соответствует требованиям и представляет собой примитивные сооружения.

В Уральск сибиреязвенное захоронение расположено в 15 метрах от одного и в 50 метрах от другого жилого дома. А на расстоянии 83 метров находится здание акимата Деркульского поселкового округа.

В Сырымском районе в 32 захоронениях полностью отсутствуют ограждения и предупреждающие надписи. И таких примеров множество, отметил глава ведомства.

При этом согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, захороненные сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам первого класса опасности. Их санитарно-защитная зона должна составлять не менее 1 000 метров.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что в текущем году зарегистрировано 37 подтвержденных случаев заболевания сибирской язвой, в том числе 19 - в Жамбылской области, 15 - в Акмолинской области, 3 - в Абайском районе Карагандинской области.

Во всех случаях причиной заражения послужило участие в забое и разделке больных животных, транспортировке, хранении и утилизации зараженного мяса и шкур.

Для предупреждения заражения сибирской язвой Минздрав рекомендовал казахстанцам следующее:

приобретать мясо и мясную продукцию только в местах санкционированной торговли (официальных рынках, магазинах, торговых центрах), где осуществляется контроль за безопасностью и качеством продукции;

не покупать мясо и мясные продукты у случайных лиц;

при приготовлении пищи не пробовать на вкус сырые и в ходе приготовления мясные продукты, тщательно проваривать и прожаривать мясо и мясные продукты;

использовать средства индивидуальной защиты при уходе за домашними животными;

если после контакта (уход, убой, разделка и др.) с больными животными появились высокая температура, покраснения кожи, язвы – необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию.

Самолечение, по данным ведомства, может привести к развитию осложненных форм и повышает риск смертельного исхода.

Домашний скот министерство рекомендует прививать от сибирской язвы, а убой осуществлять после ветеринарного осмотра.