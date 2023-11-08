В Петропавловске введут режим ЧС (видео)

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев объявил о введении режима ЧС техногенного характера местного масштаба из-за аварии на канализационном коллекторе, передает Петропавловск.news.

Сообщается, что повреждение канализационного коллектора D-800 произошло вчера, 7 ноября, в районе улиц Жукова и Нурсултана Назарбаева.

По данным издания, коллектор был построен в 1956 году. В нем собираются стоки с нескольких микрорайонов и улиц. При этом из-за большого износа сооружения участились аварии. Для того чтобы предотвратить полную остановку, необходимо провести срочный ремонта данного участка.

Потому акимат города принял решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба для проведения оперативного ремонта коллектора.

"Пока коллектор работает. В рамках режима ЧС мы оперативно отремонтируем 700 метров канализационной трубы. "Кызылжар су" уже приступил к работе", – сообщил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Отмечается, что режим ЧС будет введен с 9 ноября.

"Обследование коллектора проведено, ТОО "Кызылжар Су" приступает к капитальномау ремонту. Вопрос находится на контроле руководства области и города. В акимате города также отметили, что причин для беспокойств нет, работы будут вестись в штатном режиме", – добавили авторы издания.

Добавим, что согласно казахстанским Правилам осуществления государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к ЧС техногенного характера относятся: