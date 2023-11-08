Землетрясение почувствовали в Алматы и ряде поселков Казахстана. Эпицентр был расположен в 323 км на юг от Алматы, на территории Китая, передает NUR.KZсо ссылкой на ДЧС города.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 08 ноября 2023 года в 00 часов 9 минут 48 секунд по алматинскому времени (07 ноября 2023 года в 18 часов 9 минут 48 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 323 км на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 13.3.

Магнитуда MPV 6.1.

Координаты эпицентра 40.39° с.ш. 77.89° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Алматы, поселках Шалкоде, Узун-булак, Кокпек - 2 балла", - сообщили в ДЧС Алматы.

В ДЧС города напомнили о правилах поведения при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли). При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.