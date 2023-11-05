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Токаев направил телеграмму президенту Непала

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту и народу Непала в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели многих людей и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", – говорится в телеграмме.

Напомним, на западе Непала вечером в пятницу произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Уже вчера сообщалось о 128 погибших.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что он дал указание мобилизовать армию и национальную полицию для проведения спасательных операций и оказания помощи.

Однако на данный момент, как пишет CNN, подтверждено, что минимум 157 человек погибли и 170 получили ранения.

Добавим, что Непал, по данным с официального сайта Британской энциклопедии, – это азиатская страна, расположенная вдоль южных склонов Гималайских горных хребтов. Она не имеющая выхода к морю, и расположена между Индией и Тибетским автономным районом Китая.

Территория Непала простирается примерно на 800 километров с востока на запад и примерно на 240 километров с севера на юг. Столица – город Катманду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044191-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-nepala-posle-razrushitelnogo-zemletryaseniya/

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