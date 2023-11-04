Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мощное землетрясение произошло в Непале: погибло больше 120 человек

Опубликовано:

Разрушения в Непале
Разрушения в Непале. Фото: twitter.com/RaginiSingh7007

По меньшей мере 128 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения в Непале - оно произошло на западе страны в пятницу.

По данным The New York Times, представители властей сообщили о мощном землетрясении магнитудой 6,4.

Власти предупредили, что число погибших, скорее всего, будет расти по мере того, как будут известны масштабы разрушений, а также по мере восстановления связи с отрезанными районами.

Отмечается, что спасатели пытаются пробиться по дорогам, заблокированным оползнями и завалами, в горные деревни.

На текущий момент число погибших составляет 128 человек.

Землетрясение произошло около полуночи, когда люди еще спали. Толчки ощущались также в столице Индии Нью-Дели, расположенной в сотнях километров от города.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что он дал указание мобилизовать армию и национальную полицию для проведения спасательных операций и оказания помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044101-moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-nepale-pogiblo-bolshe-120-chelovek/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.