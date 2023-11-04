Мощное землетрясение произошло в Непале: погибло больше 120 человек
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По меньшей мере 128 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения в Непале - оно произошло на западе страны в пятницу.
По данным The New York Times, представители властей сообщили о мощном землетрясении магнитудой 6,4.
Власти предупредили, что число погибших, скорее всего, будет расти по мере того, как будут известны масштабы разрушений, а также по мере восстановления связи с отрезанными районами.
Отмечается, что спасатели пытаются пробиться по дорогам, заблокированным оползнями и завалами, в горные деревни.
На текущий момент число погибших составляет 128 человек.
Землетрясение произошло около полуночи, когда люди еще спали. Толчки ощущались также в столице Индии Нью-Дели, расположенной в сотнях километров от города.
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что он дал указание мобилизовать армию и национальную полицию для проведения спасательных операций и оказания помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044101-moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-nepale-pogiblo-bolshe-120-chelovek/