Мощное землетрясение произошло в Непале: погибло больше 120 человек

По меньшей мере 128 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения в Непале - оно произошло на западе страны в пятницу.

По данным The New York Times, представители властей сообщили о мощном землетрясении магнитудой 6,4.

Власти предупредили, что число погибших, скорее всего, будет расти по мере того, как будут известны масштабы разрушений, а также по мере восстановления связи с отрезанными районами.

Отмечается, что спасатели пытаются пробиться по дорогам, заблокированным оползнями и завалами, в горные деревни.

На текущий момент число погибших составляет 128 человек.

Землетрясение произошло около полуночи, когда люди еще спали. Толчки ощущались также в столице Индии Нью-Дели, расположенной в сотнях километров от города.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что он дал указание мобилизовать армию и национальную полицию для проведения спасательных операций и оказания помощи.