Трубопровод прорвало в Астане (видео)

В Астане сегодня днем прорвало трубопровод по улице Мухамедханова. Аварийная бригада уже работает над ликвидацией порыва, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Астана Су Арнасы".

Как сообщает компания в своем официальном Instagram-аккаунте, сегодня, 1 ноября, в 15:00 в столице произошел порыв на водопроводе по адресу: улица К. Мухамедханова, 12, на пересечении с Домалак Ана.

"В настоящее время аварийная бригада работает над ликвидацией порыва. И выясняют причину утечки. Для откачки воды на место стянуты ассенизаторские машины. Все объекты водоснабжения работают в штатном режиме", - сообщили в компании.

В "Астана Су Арнасы" принесли жителям города извинения за временные неудобства.

Между тем, как сообщал официальный Telegram-канал акимата Астаны, сегодня в столице выпал снег. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь будет вестись очистка дорог по центральным улицам, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в середине октября в Алматы часть зданий в Бостандыкском районе на несколько часов отключили от горячей воды и отопления из-за порыва трубы.

На следующий день в акимате сообщили, что подачу тепла и горячей воды полностью возобновили после порыва трубы.