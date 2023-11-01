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Трубопровод прорвало в Астане (видео)

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Трубопровод прорвало в Астане
Трубопровод прорвало в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане сегодня днем прорвало трубопровод по улице Мухамедханова. Аварийная бригада уже работает над ликвидацией порыва, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Астана Су Арнасы".

Как сообщает компания в своем официальном Instagram-аккаунте, сегодня, 1 ноября, в 15:00 в столице произошел порыв на водопроводе по адресу: улица К. Мухамедханова, 12, на пересечении с Домалак Ана.

"В настоящее время аварийная бригада работает над ликвидацией порыва. И выясняют причину утечки. Для откачки воды на место стянуты ассенизаторские машины. Все объекты водоснабжения работают в штатном режиме", - сообщили в компании.

В "Астана Су Арнасы" принесли жителям города извинения за временные неудобства.

Между тем, как сообщал официальный Telegram-канал акимата Астаны, сегодня в столице выпал снег. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь будет вестись очистка дорог по центральным улицам, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в середине октября в Алматы часть зданий в Бостандыкском районе на несколько часов отключили от горячей воды и отопления из-за порыва трубы.

На следующий день в акимате сообщили, что подачу тепла и горячей воды полностью возобновили после порыва трубы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043624-truboprovod-prorvalo-v-astane-video/

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