Трубопровод прорвало в Астане (видео)
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В Астане сегодня днем прорвало трубопровод по улице Мухамедханова. Аварийная бригада уже работает над ликвидацией порыва, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Астана Су Арнасы".
Как сообщает компания в своем официальном Instagram-аккаунте, сегодня, 1 ноября, в 15:00 в столице произошел порыв на водопроводе по адресу: улица К. Мухамедханова, 12, на пересечении с Домалак Ана.
"В настоящее время аварийная бригада работает над ликвидацией порыва. И выясняют причину утечки. Для откачки воды на место стянуты ассенизаторские машины. Все объекты водоснабжения работают в штатном режиме", - сообщили в компании.
В "Астана Су Арнасы" принесли жителям города извинения за временные неудобства.
Между тем, как сообщал официальный Telegram-канал акимата Астаны, сегодня в столице выпал снег. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь будет вестись очистка дорог по центральным улицам, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров", – сообщили в ведомстве.
Напомним, в середине октября в Алматы часть зданий в Бостандыкском районе на несколько часов отключили от горячей воды и отопления из-за порыва трубы.
На следующий день в акимате сообщили, что подачу тепла и горячей воды полностью возобновили после порыва трубы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043624-truboprovod-prorvalo-v-astane-video/