Густой дым напугал жителей Астаны
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Густой дым напугал жителей Астаны - пожар произошел в районе пересечения улиц Сауран и Керей и Жанибек хандар. Инцидент прокомментировали в ДЧС столицы, передает корреспондент NUR.KZ.
Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98. На них можно увидеть густой дым, который стелится по улице.
По словам автора, горел ресторан "Сундук", расположенный на этом перекрестке.
В комментариях к публикации пользователи заявили о запахе дыма, и пожарных машинах которые ехали на вызов.
В пресс-службе ДЧС Астаны сообщили корреспонденту NUR.KZ что горел утеплитель вытяжной трубы ресторана "Сундук". Площадь пожара составила 4 кв.м. Никто в результате произошедшего не пострадал.
Ликвидировать возгорание удалось в 13:37.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042001-gustoy-dym-napugal-zhiteley-astany/