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Густой дым напугал жителей Астаны

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Пожар в Астане
Пожар. Кадр из видео: t.me/astanovka_98

Густой дым напугал жителей Астаны - пожар произошел в районе пересечения улиц Сауран и Керей и Жанибек хандар. Инцидент прокомментировали в ДЧС столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98. На них можно увидеть густой дым, который стелится по улице.

По словам автора, горел ресторан "Сундук", расположенный на этом перекрестке.

В комментариях к публикации пользователи заявили о запахе дыма, и пожарных машинах которые ехали на вызов.

В пресс-службе ДЧС Астаны сообщили корреспонденту NUR.KZ что горел утеплитель вытяжной трубы ресторана "Сундук". Площадь пожара составила 4 кв.м. Никто в результате произошедшего не пострадал.

Ликвидировать возгорание удалось в 13:37.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042001-gustoy-dym-napugal-zhiteley-astany/

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