Два поезда столкнулись в московском метро: есть пострадавшие

В Москве на станции метро "Печатники" столкнулись два поезда во время перегона одного из них в депо, пострадали пять человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает NUR.KZ.

Как написал Собянин в своем официальном Telegram-канале, вчера в 10:30 (13:30 по времени Астаны) на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.

Отмечается, что травму получил машинист поезда и еще четверо пассажиров.

"У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает. Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь", – заявил мэр Москвы.

Ближе к вечеру, по его словам, движение на линии восстановили.

"Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", – подчеркнул чиновник.

Издание "Интерфакс" публиковало фотографии с места происшествия.

Станция "Печатники" на карте Москвы. Скриншот: Google Maps

По данным интернет-портала "Электронная Москва", московский метрополитен сегодня — это 186 функционирующих и 1 строящаяся станция на 12 линиях, общей протяженностью 301,2 км.