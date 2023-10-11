Рабочих завалило на руднике в ВКО: врачам пришлось спуститься в шахту (видео)

Двоих рабочих завалило на руднике в Восточно-Казахстаснкой области - один из них смог выбраться самостоятельно, второму потребовалась помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, 11 октября в Глубоковском районе поселке Алтайский на Иртышском руднике при проведении работ придавило выработанной горной породой двух проходчиков.

Начальник ДЧС ВКО полковник Ергали Бахаев и представители местных исполнительных органов прибыли на место происшествия.

По информации спасателей, мужчина 1995 года рождения самостоятельно вышел на поверхность. Он был госпитализирован в районную больницу.

Врачи Центра медицины катастроф для оказания помощи второму пострадавшему 1991 года рождения спустились в шахту.

"В ходе спасательных действий все участвующие службы отработали слаженно, несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться", - отметил Бахаев.