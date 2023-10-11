Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рабочих завалило на руднике в ВКО: врачам пришлось спуститься в шахту (видео)

Опубликовано:

Спасение пострадавшег
Спасение пострадавшего. Кадр из видео: ДЧС ВКО

Двоих рабочих завалило на руднике в Восточно-Казахстаснкой области - один из них смог выбраться самостоятельно, второму потребовалась помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, 11 октября в Глубоковском районе поселке Алтайский на Иртышском руднике при проведении работ придавило выработанной горной породой двух проходчиков.

Начальник ДЧС ВКО полковник Ергали Бахаев и представители местных исполнительных органов прибыли на место происшествия.

По информации спасателей, мужчина 1995 года рождения самостоятельно вышел на поверхность. Он был госпитализирован в районную больницу.

Врачи Центра медицины катастроф для оказания помощи второму пострадавшему 1991 года рождения спустились в шахту.

"В ходе спасательных действий все участвующие службы отработали слаженно, несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться", - отметил Бахаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2040614-rabochih-zavalilo-na-rudnike-v-vko-vracham-prishlos-spustitsya-v-shahtu-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.