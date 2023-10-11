Рабочих завалило на руднике в ВКО: врачам пришлось спуститься в шахту (видео)
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Двоих рабочих завалило на руднике в Восточно-Казахстаснкой области - один из них смог выбраться самостоятельно, второму потребовалась помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, 11 октября в Глубоковском районе поселке Алтайский на Иртышском руднике при проведении работ придавило выработанной горной породой двух проходчиков.
Начальник ДЧС ВКО полковник Ергали Бахаев и представители местных исполнительных органов прибыли на место происшествия.
По информации спасателей, мужчина 1995 года рождения самостоятельно вышел на поверхность. Он был госпитализирован в районную больницу.
Врачи Центра медицины катастроф для оказания помощи второму пострадавшему 1991 года рождения спустились в шахту.
"В ходе спасательных действий все участвующие службы отработали слаженно, несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться", - отметил Бахаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2040614-rabochih-zavalilo-na-rudnike-v-vko-vracham-prishlos-spustitsya-v-shahtu-video/