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10 человек застряли в лифте больницы в Атырау

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Лифт в больнице
Лифт в больнице. Иллюстративное фото: Amir Mukhtar/Getty Images

В лифте Атырауской областной детской больницы застряли 10 человек. В пресс-службе медицинского учреждения данный факт подтвердили и высказались о произошедшем, передает "Ак Жайык".

"В лифт вошли пациенты дневного стационара и их родители. Несмотря на то, что у двери лифта имеется таблица с предупреждением, что он может перевозить не более 600 кг, а это примерно 8 человек, в него вошли 10 человек. Более того, там есть и предупреждение о том, что он предназначен только для тяжелобольных пациентов, коими пациенты и их родители не являлись. Случился перегруз, через 10 минут техническая проблема была устранена. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе Атырауской областной детской больницы.

Напомним, 17 сентября в Ревматологическом центре Алматы пожилая женщина провалилась в шахту лифта. Она сама пришла в больницу для планового лечения. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадавшая получила перелом малоберцовой кости, перелом четырех ребер, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

В городском управлении общественного здравоохранения подтвердили информацию об инциденте и принесли извинения алматинке. В ведомстве добавили, что пациентка получает всю необходимую медицинскую помощь в ГБСНП. По данному факту проведут служебное расследование, по итогам которого к ответственным лицам будут приняты соответствующие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2037809-10-chelovek-zastryali-v-lifte-bolnitsy-v-atyrau/

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