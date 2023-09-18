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Жители одного из районов Алматы остались без света на несколько часов

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Лампочка в руке
Лампочка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Алмалинского района Алматы сегодня остались без электричества на несколько часов. Причина отключения выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АЖК.

Как сообщили в пресс-службе АЖК, в Алмалинском районе сегодня, 18 сентября, в 10:50 произошло аварийное отключение, были начаты аварийно-восстановительные работы. В 13:30 потребителей переключили и дали электричество.

"Причина аварий выясняется, так как ремонтные работы по аварийному отключению энергии в квадрате улиц Гоголя, Желтоксан, Байтурсынова и проспекта Абая продолжаются", - добавили в компании.

Интерактивная карта аварийных отключений электричества в Алматы
Интерактивная карта аварийных отключений электричества в Алматы. Скриншот: azhk.kz

Добавим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на ее сайте, - электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодня АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллионов жителей Алматинского региона.

Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2037055-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-almaty-ostalis-bez-sveta-na-neskolko-chasov/

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