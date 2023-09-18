Жители одного из районов Алматы остались без света на несколько часов

Жители Алмалинского района Алматы сегодня остались без электричества на несколько часов. Причина отключения выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АЖК.

Как сообщили в пресс-службе АЖК, в Алмалинском районе сегодня, 18 сентября, в 10:50 произошло аварийное отключение, были начаты аварийно-восстановительные работы. В 13:30 потребителей переключили и дали электричество.

"Причина аварий выясняется, так как ремонтные работы по аварийному отключению энергии в квадрате улиц Гоголя, Желтоксан, Байтурсынова и проспекта Абая продолжаются", - добавили в компании.

Интерактивная карта аварийных отключений электричества в Алматы. Скриншот: azhk.kz

Добавим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на ее сайте, - электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодня АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллионов жителей Алматинского региона.

Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".