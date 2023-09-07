"Не исключаем ничего": ветврачи о заражении скота сибирской язвой в Акмолинской области

Глава управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов рассказал о текущей ситуации в селе Ушкарасу, где выявили заражение сибирской язвой. Скоро там снимут карантин, пишет МИА "Казинфром".

По его словам, 14 сентября должен завершиться карантин из-за заражения сибирской язвой в данном населенном пункте.

Главный ветврач региона и о вероятных причинах заражения - он отметил, что нельзя исключать ни одного варианта.

Глава управления напомним, что недавно в СМИ проходила информация, что источником заражения мог послужить больной барсук.

"Пока не исключаем ничего. Источником заражения может быть и барсук, и трава, и зерно… Если последние росли на месте зарытого больного сибирской язвой скота. Все пробы взяты, исследуются. Но пока нет точной информации", - заявил Жунусов.

Корреспонденты отмечают, что после всех проведенных мероприятий больше в селе не заболела ни одна корова.

Всего заболело 30 голов, а более 500 кг мяса изъяты и уничтожены в скотомогильнике путем сжигания.

"Карантинные мероприятия продолжаются. Карантин объявлен с 31 августа. Числа 14-го мы должны его закрыть. Поводов для беспокойства нет", - добавил Жунусов.

По словам замглавы ДСЭК Акмолинской области Серика Омарханова, на сегодняшний день насчитывается 15 госпитализированных с сибирской язвой - все они жители Жаркаинского района.

"Это работники ТОО "Ушкарасу", где и было заражение. Заражение произошло от вынужденно забитого скота в количестве четырех голов. Заболели те лица, которые непосредственно принимали участие в забое, транспортировке данного мяса и употреблении его. По результатам проведенного эпидемиологического расследования, определён круг контактных 35 человек", - уточнил он.

По его словам, эти лица находятся под наблюдением медиков.

Состояние всех пациентов на сегодняшний день средней степени тяжести.

Был проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на обнаружение ДНК сибирской язвы из мяса забитого скота. Из 21 исследованной пробы в 16 обнаружена ДНК сибирской язвы.

Заражение сибирской язвой в Акмолинской области

В конце августа стали известно о том, что в одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Они были госпитализированы, а сам поселок – закрыт на карантин.

Поначалу люди стали жаловаться на плохое самочувствие, после чего врачи заметили на коже у некоторых характерные язвы и забили тревогу. Анализы подтвердили особо опасную инфекцию. Среди заболевших - несовершеннолетний мальчик.

Также выяснилось, что две недели назад в одном большом крестьянском хозяйстве пало 20 голов скота.

Позже в соцсетях распространилась информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция. Эти слухи опровергли в Минсельхохе Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что информация от директора животноводческого предприятия ТОО "Ушкарасу" о гибели скота поступила еще 28 августа. Мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот утилизирован.

На днях сообщалось, что в Жаркаинском районе Акмолинской области увеличилось число заболевших сибирской язвой. У нескольких человек результаты анализов на сибирскую язву отрицательные, но имеются все симптомы заболевания.

У 52-летнего мужчины обширные язвы, проявились осложнения на другие органы. Также заболела женщина, живущая в 50 км от села Ушкарасу - она попробовала привезенный фарш.