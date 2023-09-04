Мощный ливень затопил квартиры в Петропавловске: вода добралась и до электрощитов (видео)

Ведра в подъезде. Кадр из видео: телеканал "Астана" / Astana TV

В Петропавловске сильный ливень затопил не только улицы и частный сектор, но и добрался до квартир. Гроза также оставила без электричества многоэтажки города, передает телеканал "Астана".

По данным "Казгидромета", за минувшие сутки в Петропавловске выпало в полтора раза больше месячной нормы осадков.

Как говорится в сюжете, большой поток воды, вызванный непрекращающимся дождем, хлынул в подъезды многоэтажек, частично затопил квартиры и добрался до электрощитов. Один из их вспыхнул на глазах жильцов.

"Сначала был взрыв, начало гореть, вызывали пожарных, это пока разберешься. Потом второй раз был уже взрыв – дым пошел, но уже пожарные подъезжали. У нас вода в квартиры идет и квартиры топит. 30 лет тут живем, первый раз у нас такое", – рассказала местная жительница Светлана Шаталова.

Корреспонденты телеканала сообщают, что ливень залил и частный сектор. По словам жильцов микрорайона Жас оркен, недавно на этих улицах постелили новый асфальт, но ливневки есть не везде.

"У меня уже в погреб пришла вода. В огороде там все в воде стоит, и никак она не уходит. Здесь была прям по середине ливневка, и она уходила туда дальше. Такого затопа не было", – рассказала другая жительница Петропавловска Анна Сячкина.

В городском акимате говорят, что дорожные работы на этом участке еще продолжаются, и скоро завершат обустройство ливневой канализации.

"Проектом предусмотрено переустройство открытой ливневой канализации в закрытую. В настоящее время ливневая канализация построена на 80% с учетом контруклона, при этом сброс воды не подключен к центральной ливневой канализации ввиду того, что работы все еще продолжаются", – рассказала пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска Жанель Батанова.

Между тем отмечается, что в ситуационный центр акимата от горожан поступило более сотни звонков, связанных с отключением электроэнергии и откачкой воды. И если свет к вечеру дали, то воду все еще откачивают. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Что делать при грозе?

По информации на сайте ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Отдыхая на природе до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.

При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами!

Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом. И отключите при этом сотовый телефон.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными.

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2035246-moschnyy-liven-zatopil-kvartiry-v-petropavlovske-voda-dobralas-i-do-elektroschitov-video/