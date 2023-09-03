Мощный тайфун обрушился на Тайвань: есть пострадавшие

Тайфун Хайкуй на Тайване. Кадр из видео: twitter.com/EarthUncutTV

Сегодня на остров Тайвань обрушился тайфун "Хайкуй". В Сети появились пугающие кадры разбушевавшейся стихии. Без электричества остались десятки тысяч зданий. Также сообщается о пострадавших.

Как пишет CNN, ссылаясь на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), ураган обрушился на юго-восточный прибрежный поселок Дунхэ сегодня примерно в 15:40 по местному времени (13:40 по времени Астаны). Скорость ветра достигает 155 километров в час (примерно 43 метра в секунду).

Отмечается, что более 3700 человек были эвакуированы из районов повышенного риска.

Также по данным государственной компании Taiwan Power Co., в воскресенье в 74 925 домах и предприятиях по всему Тайваню отключилось электричество. Однако в 18:00 по местному времени (16:00 по времени Астаны) электричество было восстановлено в 42 702 из них.

В столице Тайбэе сейчас идут сильные дожди.

Кроме того, появились сообщения о пострадавших. Стало известно, что два человека ехали в фургоне, когда на автомобиль упало дерево. Они получили травмы, но были в сознании, когда их доставили в больницу.

По данным метеорологического бюро, "Хайкуй" является первым тайфуном за четыре года, который обрушился на Тайвань. Отмечается, что проливные дожди могут спровоцировать внезапные наводнения и оползни в некоторых частях страны.

Напомним, что в середине августа в российском Приморском крае произошли наводнения из-за разбушевавшегося тайфуна "Ханун". В Уссурийске прорвало дамбу, а в регионе эвакуировали более 2 тыс. жителей.

А в начале прошлого месяца в тайфун "Доксури" обрушился на Китай. Сообщалось, что погибли 11 человек, а еще 27 пропали без вести.

Как пишет РИА Новости, ураганам принято давать имена для того, чтобы не путать их, особенно тогда, когда в одном и том же районе мира действуют несколько тропических циклонов. Также это необходимо для того, чтобы не было недоразумений при прогнозировании погоды, в выпуске штормовых оповещений и предупреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2035064-moschnyy-tayfun-obrushilsya-na-tayvan-pochti-75-tys-zdaniy-ostalis-bez-elektrichestva-video/