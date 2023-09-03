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От жара плавилась обшивка соседних зданий: крупный пожар разгорелся ночью в Алматы (видео)

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Огонь горит в банном комплексе в Алматы
Пожар в банном комплексе в Алматы. Кадр из видео: t.me/halyqstan

Вчера вечером в одном из районов Алматы начался крупный пожар – загорелся один из корпусов банного комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

По данным ведомства, 2 сентября в 23:13 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в микрорайоне Нурлытау, улицы Нуртазина, 1, Бостандыкского района Алматы.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что открытым пламенем горит строящееся деревянное 2-этажное здание на территории банного комплекса. Происходило его обрушение. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров.

"Быстрому распространению пожара способствовало то, что горящее здание было полностью из деревянного сруба. В любую минуту могли вспыхнуть рядом стоящие деревянные корпусы банного комплекса. Два корпуса, обшитые камышом, находились всего лишь в нескольких метрах", – рассказали представители департамента по ЧС.

Также, как отметили в ведомстве, была угроза перехода огня на два стоящих по соседству жилых дома. От высокой температуры начала плавиться обшивка балконов второго и третьего этажа многоквартирного дома.

На месте была развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних домов. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности. Прибывшие электрики РЭС-5 обесточили объект.

На месте сотрудники полиции организовали оцепление.

"Сложность тушения пожара заключалась в том, что район маловодный. Однако в ходе разведки пожарным удалось установить АЦ на гидранты, тем самым обеспечив бесперебойную подачу воды. Кроме того, задействована поливомоечная техника "Алматы СУ", – говорится в сообщении.

Всего на место было направлено 66 человек и 22 единицы техники, а также службы взаимодействия города.

Пожар был локализован в 00:27 и ликвидирован в 01:20. Жертв и пострадавших нет.

Принятыми мерами пожарным удалось не дать огню распространиться на:

  • два корпуса обшитых камышом, одноэтажное деревянное здание;
  • два жилых дома: с восточной стороны отстояли от огня двухэтажный жилой дом, с юго-западной стороны – трехэтажный многоквартирный;
  • с южной стороны – группы гаражей с автомобилями.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2035020-ot-zhara-plavilas-obshivka-sosednih-zdaniy-krupnyy-pozhar-razgorelsya-nochyu-v-almaty-video/

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