Дым и пожарные машины снова засняли очевидцы в микрорайоне Аккент в Алматы (видео)
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В алматинский микрорайон Аккент вновь прибыли пожарные. Кадры с дымом, идущим от одного из домов появились в Сети. В пресс-службе ДЧС города сообщили, что произошло загорание вытяжки, передает NUR.KZ.
Кадры появились в Telegram-канале Kris_p_almaty.
На одном из видео можно заметить несколько пожарных машин, подъехавших к жилому дому. На другом – дым, поднимающийся от многоэтажки.
В пресс-службе ДЧС Алматы рассказали о произошедшем.
"В 19:29 в микрорайоне Аккент в 9-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже произошло загорание вытяжки на площади 0,8 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Повышенный ранг не подтвердился.
При этом представители ДЧС предупредили, что необходимо регулярно очищать вытяжки, чтобы избежать подобных инцидентов.
"Чтобы не допустить загорания жировых отложений в вытяжке, необходимо проводить ее своевременную очистку. Также, чтобы избежать короткого замыкания электропроводов, необходимо соединять жилы проводов при помощи опрессовки, спайки и специальных зажимов!" – добавили в ведомстве.
Позже в официальном Telegram-канале МЧС РК сообщили, что в 19:49 загорание было ликвидировано.
"Уважаемые жители! Во избежание несчастных случаев, МЧС призывает Вас следить за исправностью Ваших электроприборов и электрической проводки Вашего дома!" – подчеркнули представители МЧС РК.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034510-kadry-ocherednogo-pozhara-v-mikrorayone-akkent-v-almaty-poyavilis-v-seti-video/