Дым и пожарные машины снова засняли очевидцы в микрорайоне Аккент в Алматы (видео)

Пожарные машины. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В алматинский микрорайон Аккент вновь прибыли пожарные. Кадры с дымом, идущим от одного из домов появились в Сети. В пресс-службе ДЧС города сообщили, что произошло загорание вытяжки, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале Kris_p_almaty.

На одном из видео можно заметить несколько пожарных машин, подъехавших к жилому дому. На другом – дым, поднимающийся от многоэтажки.

В пресс-службе ДЧС Алматы рассказали о произошедшем.

"В 19:29 в микрорайоне Аккент в 9-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже произошло загорание вытяжки на площади 0,8 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Повышенный ранг не подтвердился.

При этом представители ДЧС предупредили, что необходимо регулярно очищать вытяжки, чтобы избежать подобных инцидентов.

"Чтобы не допустить загорания жировых отложений в вытяжке, необходимо проводить ее своевременную очистку. Также, чтобы избежать короткого замыкания электропроводов, необходимо соединять жилы проводов при помощи опрессовки, спайки и специальных зажимов!" – добавили в ведомстве.

Позже в официальном Telegram-канале МЧС РК сообщили, что в 19:49 загорание было ликвидировано.

"Уважаемые жители! Во избежание несчастных случаев, МЧС призывает Вас следить за исправностью Ваших электроприборов и электрической проводки Вашего дома!" – подчеркнули представители МЧС РК.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034510-kadry-ocherednogo-pozhara-v-mikrorayone-akkent-v-almaty-poyavilis-v-seti-video/