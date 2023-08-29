Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Троих туристов искали в горах Алматы всю ночь

Опубликовано:

Небольшая речка в горах Алматы
Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Трое туристов ушли в горы, но в назначенное время не вернулись. За ними выехали спасатели, которым удалось найти потерявшихся, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

27 августа трое мужчин ушли в горы по маршруту: Космостанция – пик Турист – пик Туран – пик Карнизный, однако в назначенное время не вернулись. Соответствующее сообщение поступило спасателям 28 августа в 00:52.

На их поиски выехали семь человек республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Пропавших туристов искали всю ночь. Спасатели разделились на две группы – первая выдвинулась со стороны пика Советов, вторая – со стороны Кимасаровского ущелья.

Трех пропавших мужчин нашли в 11 утра, их спуск начали до ущелья Аюсай, где находился их автомобиль. Оказалось, что туристы устали, попали под сильный дождь. В 12:05 их доставили к личному автомобилю.

Напомним, недавно несколько человек сбились с тропы при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау. Их искали всю ночь спасатели РОСО и службы спасения города.

Перед этим в Алматинской области удалось спасти гражданку РФ в Чарынском каньоне. 11 часов женщина просидела на скале – она скатилась со склона, была проведена эвакуация.

На официальном сайте МЧС приводятся правила безопасности при посещении гор. Они следующие:

  • не рекомендуется выходить в горы в одиночку;
  • предупреждайте близких о своем маршруте и примерном времени возвращения;
  • надевайте яркую одежду;
  • возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку;
  • если заблудились, нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению;
  • если остались без связи, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду.
  • не рекомендуется спать в горах ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034454-troih-turistov-iskali-v-gorah-almaty-vsyu-noch/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.