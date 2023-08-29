Троих туристов искали в горах Алматы всю ночь

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Трое туристов ушли в горы, но в назначенное время не вернулись. За ними выехали спасатели, которым удалось найти потерявшихся, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

27 августа трое мужчин ушли в горы по маршруту: Космостанция – пик Турист – пик Туран – пик Карнизный, однако в назначенное время не вернулись. Соответствующее сообщение поступило спасателям 28 августа в 00:52.

На их поиски выехали семь человек республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Пропавших туристов искали всю ночь. Спасатели разделились на две группы – первая выдвинулась со стороны пика Советов, вторая – со стороны Кимасаровского ущелья.

Трех пропавших мужчин нашли в 11 утра, их спуск начали до ущелья Аюсай, где находился их автомобиль. Оказалось, что туристы устали, попали под сильный дождь. В 12:05 их доставили к личному автомобилю.

Напомним, недавно несколько человек сбились с тропы при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау. Их искали всю ночь спасатели РОСО и службы спасения города.

Перед этим в Алматинской области удалось спасти гражданку РФ в Чарынском каньоне. 11 часов женщина просидела на скале – она скатилась со склона, была проведена эвакуация.

На официальном сайте МЧС приводятся правила безопасности при посещении гор. Они следующие:

не рекомендуется выходить в горы в одиночку;

предупреждайте близких о своем маршруте и примерном времени возвращения;

надевайте яркую одежду;

возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку;

если заблудились, нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению;

если остались без связи, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду.

не рекомендуется спать в горах ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034454-troih-turistov-iskali-v-gorah-almaty-vsyu-noch/