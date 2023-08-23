Баллоны с кислородом едва не взорвались во время пожара в одном из цехов в Алматы (фото, видео)

Пожарные. Фото с места событий: МЧС РК

Пожарные предотвратили взрыв в одном из цехов в Турксибском районе южной столицы сегодня утром, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

23 августа в 7:13 силы и средства ДЧС Алматы были направлены в цех по переработке автомобильных шин. Как оказалось, там открытым пламенем горели отходы переработки б/у автошин на площади 200 кв.м.

Пожарные. Фото с места событий: МЧС РК

Из горящего темного склада огнеборцы вынесли два кислородных баллона общим объемом 100 литров, готовых взорваться в любую минуту, отметили в ведомстве.

Пожар локализован в 08:07, а ликвидирован в 08:25.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033630-100-litrovye-ballony-s-kislorodom-edva-ne-vzorvalis-vo-vremya-pozhara-v-odnom-iz-tsehov-v-almaty/