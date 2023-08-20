Больше 20 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Петропавловске

Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня утром в одном из жилых домов в Петропавловске произошел пожар - пожарные провели эвакуацию, также спасли пожилого мужчину из горящей квартиры, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

В воскресенье в 6:46 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в одной из квартир в пятиэтажке в Петропавловске возможно произошел пожар.

Прибывшие за 7 минут пожарные установили, что происходит сильное задымление на балконе квартиры.

Сотрудниками противопожарной службы с места возгорания спасен мужчина 1928 года рождения. Также пожарными эвакуированы 23 человека по лестничному маршу.

На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава службы пожаротушения. Огонь ликвидирован в 7:04.

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила поведения при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей. Они приведены ниже:

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее.

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.

Отключите электрооборудование.

Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033196-bolshe-20-chelovek-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-pyatietazhke-v-petropavlovske/