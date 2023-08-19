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Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

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Фиксация землетрясения
Землетрясение. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

19 августа в 09.00 утра по времени Алматы на территории Казахстана произошло землетрясение, которое почувствовали в Туркестанской области, передает официальный сайт ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Эпицентр землетрясения располагался в 551 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.7. Глубина - 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Тюлькубасский район, село Амангельды - 2 балла.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033139-zemletryasenie-pochuvstvovali-na-yuge-kazahstana/

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