Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Смартфон мог стать причиной пожара, произошедшего в многоэтажке Усть-Каменогорска

Опубликовано:

Пожарные на месте происшествия
Пожарные. Фото: официальный сайт МЧС РК

В одном из многоэтажных жилых домов Усть-Каменогорска произошел пожар. Предварительной причиной ЧП стал оставленный в сети сотовый телефон, сообщается на официальном сайте МЧС.

Как сообщили в МЧС, пожар случился на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске 13 августа.

Пожарные, прибыв на место происшествия, в первую очередь эвакуировали по лестнице 20 человек, включая 5 детей. Вскоре сам огонь на площади 20 кв. м ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Спецтехника для тушения пожара
Спецтехника. Фото: официальный сайт МЧС РК

При этом в квартире, где был огонь, никого не оказалось.

"Предварительно, причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – оставленный в сети сотовый телефон", – отмечается в публикации.

В тушении пожара задействовали 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила поведения при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей. Они приведены ниже:

  • Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее.
  • При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.
  • Отключите электрооборудование.
  • Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.
  • При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.
  • Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.
  • Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032314-smartfon-mog-stat-prichinoy-pozhara-proizoshedshego-v-mnogoetazhke-ust-kamenogorska/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.