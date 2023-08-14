Смартфон мог стать причиной пожара, произошедшего в многоэтажке Усть-Каменогорска

Пожарные. Фото: официальный сайт МЧС РК

В одном из многоэтажных жилых домов Усть-Каменогорска произошел пожар. Предварительной причиной ЧП стал оставленный в сети сотовый телефон, сообщается на официальном сайте МЧС.

Как сообщили в МЧС, пожар случился на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске 13 августа.

Пожарные, прибыв на место происшествия, в первую очередь эвакуировали по лестнице 20 человек, включая 5 детей. Вскоре сам огонь на площади 20 кв. м ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Спецтехника. Фото: официальный сайт МЧС РК

При этом в квартире, где был огонь, никого не оказалось.

"Предварительно, причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – оставленный в сети сотовый телефон", – отмечается в публикации.

В тушении пожара задействовали 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила поведения при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей. Они приведены ниже:

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее.

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.

Отключите электрооборудование.

Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032314-smartfon-mog-stat-prichinoy-pozhara-proizoshedshego-v-mnogoetazhke-ust-kamenogorska/