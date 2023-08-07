Купол футбольного поля обвалился в Сатпаеве из-за сильного ветра

Футбольное поле. Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 августа, в городе Сатпаеве Улытауской области случилось ЧП - из-за непогоды и сильного ветра обрушился купол футбольного поля, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию от акимата города, инцидент произошел в 14:30 - сильным ветром с обеих сторон сорвало купол футбольного поля.

"Людей, которые находились внутри, вывели на улицу. Пострадавших нет", - приводит издание комментарий пресс-службы акимата Сатпаева.

Как пояснили в ведомстве, объект был построен в 2005 году корпорацией "Казахмыс".

В 2018 году спортивное сооружение перешло в городской отдел спорта, в январе 2021 года - в областное управление спорта.

Напомним, в конце июля в Караганде и Темиртау сильным ветром сорвало крыши нескольких зданий и казармы Карагандинской академии МВД РК имени Бейсенова.

В тот же день сильный ветер поднялся и в Алматы - в городе повалило деревья, пострадали автомобили.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.

Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031451-kupol-futbolnogo-polya-obvalilsya-v-satpaeve-iz-za-silnogo-vetra/