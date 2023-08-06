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Не менее 100 человек эвакуировали при пожаре в гостинице в Акмолинской области

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Пожар в поселке Бурабай
Пожар в поселке Бурабай. Фото: t.me/qr_tjm

Сегодня в Акмолинской области в поселке Бурабай спасатели эвакуировали из пожара в гостинице 106 человек, в том числе 25 детей, передает официальный Telegram-канал МЧС РК.

Как сообщили в МЧС РК, сегодня, 6 августа, в 11:59 поступило сообщение о пожаре в поселке Бурабай Акмолинской области. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили в здании трехэтажной гостиницы возгорание в серверной на втором этаже.

"Пожарными-спасателями ДЧС Акмолинской области с помощью трехколенной лестницы спасено 6 человек, эвакуировано 100 человек, в том числе 25 детей. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По информации МЧС, пожар был локализован в 12:35.

Позже в ведомстве сообщили, что в 13:00 пожар ликвидировали на площади 4 кв. м. Пожарные также не допустили распространение огня на другие помещения.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031423-ne-menee-100-chelovek-evakuirovali-pri-pozhare-v-gostinitse-v-akmolinskoy-oblasti/

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