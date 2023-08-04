Еще на 100 га увеличилась площадь лесного пожара на юге Казахстана
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В Жамбылской области продолжают бороться с лесным пожаром, но за последние сутки площадь возгорания выросла сразу на 100 гектаров, сообщает МЧС РК в своем Telegram-канале.
Пожар разгорелся на территории Аспара-Меркенского лесничества в 20 км от села Актоган Меркенского района - в горной местности загорелась сухая трава.
По информации лесхоза, площадь загорания за последние сутки выросла до 300 га.
"Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет", - сообщили в министерстве.
Напомним, накануне сообщалось, что в тушении пожара сотрудники лесного хозяйства, "Казлесавиаохраны", местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области.
Всего с огнем на месте ЧП борются больше 160 человек, 24 единицы техники, 2 самолета и 1 вертолет.
Что делать при пожаре в степи или лесу
На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.
Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:
- попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
- потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
- если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
- если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
- на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031238-esche-na-100-ga-uvelichilas-ploschad-lesnogo-pozhara-na-yuge-kazahstana/