"Ехала продавать золото": появились подробности о пропавшей в Туркестанской области женщине

Поиски женщины. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

У полиции появились новые сведения о пропавшей в Туркестанской области женщине – она собиралась продать золото на крупную сумму, передает официальный Telegram-канал МВД РК.

"В ходе опроса родственников пропавшей Нарджигитовой Г. установлено, что она вышла из дома для продажи золотых изделий, стоимостью свыше 1 миллиона тенге. Тогда бесследное исчезновение женщины более чем на сутки вызвало подозрение", – сообщили полицейские.

Было начато досудебное расследование, создана оперативно-следственная группа.

Сейчас в мероприятиях по розыску женщины задействованы полицейские региона, в том числе весь личный состав Мактааральского РОП и соседних отделов полиции, а также Специального отряда быстрого реагирования.

"Данный факт находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", – подчеркнули стражи порядка.

При появлении какой-либо информации о местонахождении пропавшей, полицейские попросили обращаться по телефонам: 8-725-412-12-02, 8-747-541-62-56 или по номеру "102".

Пропавшая Гулсим Нарджигитова. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, вчера стало известно, что 31 июля около 11:00 Гулсим Нарджигитова выехала из дома в сторону села Дихан в Туркестанской области и не вернулась. Данный факт зарегистрировали в отделе полиции.

Что делать при пропаже человека?

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.Информация, которую необходимо предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через 3 дня с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031177-ehala-prodavat-zoloto-poyavilis-podrobnosti-o-propavshey-v-turkestanskoy-oblasti-zhenschine/