Когда завершат восстановительные работы в ЖК "Аккент", рассказали в акимате Алматы

Подъезд в горевшей многоэтажке в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Алматы совместно с застройщиком ЖК "Аккент" проведут восстановительные работы в пострадавшей от пожара многоэтажке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В акимате пообещали, что жители ЖК "Аккент", пострадавшие во время пожара 1 августа, получат необходимую помощь для устранения последствий возгорания.

При этом отмечается, что по поручению Ерболата Досаева были проведены переговоры с застройщиком ЖК ТОО "Ayt Housing Complex". По итогам этих переговоров было решено:

восстановить электроснабжение квартир в ЖК "Аккент" до 2 сентября;

провести ремонт подъездных площадок за счет средств застройщика;

компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счет средств застройщика;

провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков);

завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября ;

; на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС.

Тем не менее в акимате отметили, что постремонтные работы жители будут проводить уже самостоятельно.

Отдельно подчеркивается, что управлению общественного здравоохранения Алматы поручено оказать пострадавшим медпомощь, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного медицинского страхования (специализированное лечение, госпитализация).

Пожар в микрорайоне Аккент в Алматы

Напомним, 1 августа в Алматы загорелся 16-этажный дом в микрорайоне Аккент. В Сети появлялись кадры с места происшествия – на них можно было увидеть выпрыгивающих из окон людей. Так, на одном из видео заметно, как женщина выбрасывает из окна маленького ребенка.

Сообщалось, что после того, как огонь потушили, пострадавшим организовали питание и ночлег. Под председательством акима Алатауского района Азамата Калдыбекова был создан оперативный штаб.

Позже стало известно, что в результате пожара в больнице от множественных травм, несовместимых с жизнью, скончалась женщина. Она и ее сестра выпрыгнули из окна. Всего пострадали 43 человека.

При этом и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков рассказал, что если бы девушка, которая выпрыгнула с пятого этажа горящего дома, подождала бы несколько секунд, то ее удалось бы спасти.

К семье погибшей обратился аким Алматы Ерболат Досаев. Он выразил соболезнования и пожелал выздоровления сестре женщины, которая сейчас находится в больнице. Районный акимат пообещал выделить средства для помощи ее семье, а позже стало известно, что семье погибшей при пожаре в Алматы девушки дадут квартиру.

Ранее жители горевшего дома в микрорайоне Аккент в Алматы рассказывали о вчерашней трагедии. Также мы показывали кадры с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031138-kogda-zavershat-vosstanovitelnye-raboty-v-zhk-akkent-rasskazali-v-akimate-almaty/