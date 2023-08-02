Торговый центр "заминировали" в Алматинской области

ТРЦ Aport Mall. Кадр из видео: t.me/atannyn_basy

В Алматинской области сегодня "заминировали" ТРЦ Aport Mall. Полицейские оцепили территорию торгового центра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации пресс-службы ДП Алматинской области, 2 августа в 14:50 в дежурную часть поступила информация об угрозе взрыва в ТРЦ Aport Mall, расположенного на территории Карассйского района.

По данному факту сотрудники полиции оцепили территорию торгового центра и осуществляют осмотр транспортных средств выезжающих с территории.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карассйского района по статье 273 УК РК. В настоящее время саперами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов. Вместе с тем проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности подозреваемого лица", – сообщил начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.

В Сети также появилось видео, снятое очевидцем.

Между тем ситуацию корреспонденту NUR.KZ также прокомментировали в ТРЦ Aport Mall.

"Информацию не подтверждаем. Была проверка автомобилей. Молл Апорт работает в штатном режиме", – рассказала заместитель руководителя департамента маркетинга и продаж Aport Mall Дарига Нурашева.

Добавим, что, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031009-torgovyy-tsentr-zaminirovali-v-almatinskoy-oblasti/