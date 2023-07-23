Жара в Греции: остров Родос охвачен пожарами, туристов эвакуируют из гостиниц

Пожары на острове Родос. Фото: Eurokinissi / AFP via Getty Images

Тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы из своих домов и гостиниц на острове Родос в Греции. Об этом сообщила пожарная служба страны.

На востоке острова ситуация особенно непростая, и людей с пляжей эвакуируют и суда береговой охраны, и частные лодки.

По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются и корабли греческого флота.

Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что его служба сейчас борется с пожарами во многих районах страны, но на Родосе они самые сложные.

Эвакуированные туристы. Фото: Lefty Damian / Anadolu Agency via Getty Images

В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных.

По словам Бекки Маллиган, туристки из Британии, ее вместе с сестрой и дочерью эвакуировали из гостиницы на пляж, где они, так же, как и сотни других отдыхающих, застряли в сильную жару.

Тушение пожара на Родосе. Фото: Lefty Damian / Anadolu Agency via Getty Images

"На пляже есть всего лишь один небольшой сарай, а нас слишком много, – рассказала она Би-би-си, – Много детей, середина дня, а мы никуда не можем уйти и сидим здесь без какой бы то ни было помощи. Это просто отвратительно".

Другой отдыхающий, Саймон Уитли, сказал, что пока он обедал, пепел начал падать на его пиццу.

"В отеле сказали, что это нормально и беспокоиться не о чем, поскольку они связались с властями по поводу ситуации", – сказал он Би-би-си.

Позже его отель был эвакуирован. "Мы увидели, что пляжный бар, в котором мы были накануне, сгорел. Все было в густом дыму. Нам пришлось бросить в гостинице две сумки с вещами", – рассказал Уитли.

Туристическая компания TUI заявила, что хотя непосредственно от пожара пострадало лишь небольшое количество ее отелей, они в качестве меры предосторожности решили переселить своих туристов в другие места проживания.

В субботу, 22 июля, на Родос также прибыли пожарные из Словакии, чтобы помочь местным командам.

"Ситуация на Родосе серьезная и крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отступить и перейти в другое место", – написали в фейсбуке словацкие пожарно-спасательные службы.

По их словам, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей.

Люди тушат пожар. Фото: Lefty Damian / Anadolu Agency via Getty Images

В эти выходные в Греции ожидается еще более сильная жара, и метеорологи предупреждают, что температура может подняться до 45°C. По данным Греческой национальной метеорологической службы (EMY), аномальная жара достигнет своего пика в воскресенье. Что еще хуже, после короткой передышки в понедельник на Грецию, по прогнозам, обрушится еще одна волна аномально высоких температур, которая продлится до следующих выходных.

По словам одного из ведущих метеорологов страны, не исключено, что их ждет самая страшная июльская жара за последние 50 лет.

Пожарные продолжают бороться с десятками лесных пожаров, вспыхнувших по всей стране. Особенно пострадали район к западу от Афин, Лакония на юге Пелопоннеса и остров Родос.

Власти предупреждают об очень высоком риске новых пожаров, поскольку жара пока спадать не собирается.

Всем жителям страны посоветовали не выходить из домов в самое жаркое время дня, а главная туристическая достопримечательность греческой столицы, афинский Акрополь, будет закрыт для посещения в те же часы.

Как и другие страны юга Европы, Греция в начале июля пережила продолжительный период экстремально жаркой погоды.

Он пришелся на один из самых загруженных периодов для туристической индустрии страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029716-zhara-v-gretsii-ostrov-rodos-ohvachen-pozharami-turistov-evakuiruyut-iz-gostinits/