Режим ЧС готовятся объявить в нескольких селах Павлодарской области из-за пожаров
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Лесные пожары бушуют в Павлодарской области. По данным ДЧС, огонь мог подойти к границе с Россией. В трех населенных пунктах могут объявить режим ЧС, передает телеканал "Астана".
Сообщается, что в Павлодарской области уже сгорело 850 гектаров леса. Площадь этого пепелища можно сравнить с тысячью футбольных полей.
Только за последние несколько дней в регионе зафиксировали три крупных возгорания. Самое масштабное – в природном резервате "Ертiс Орманы". Его тушили почти 400 человек и 101 единица техники.
На помощь местным пожарным прибыли силы из Астаны, Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей.
"При этом был очень сильный ветер 18-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду доходили. То есть, если бы эти силы своевременно не прибыли, быстро, эффективно и срочно, не стали локализовывать отдельные участки, то, распространение было бы очень большое и, не знаем даже, вплоть до подхода к государственной границе", – рассказал начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев.
При этом по информации акима Щербактинского района Азилхана Абеуова, в трех населенных пунктах, которые находятся ближе всего к месту пожара, готовятся объявить режим ЧС – остались бюрократические формальности.
Тем не менее пожарные говорят, что сейчас пламя локализовано.
"На текущий момент проводится проливка отдельных участков внутри кварталов. Открытого горения не наблюдается. Всего с начала было задействовано шесть вертолетов. Ближайшим населенным пунктом к очагу было село Сугур. При этом в связи с изменением направления ветра угроза была снята, эвакуация населения не проводилась", – объяснил старший инженер УГПК ДЧС Павлодарской области Ерлан Кошенширеков.
Еще один пожар, как сообщает телеканал, произошел вблизи села имени Маргулана, на границе с Карагандинской областью. Там горела сухая трава на территории 127 гектаров. Погибли в огне и задохнулись в дыму 73 барана.
Причины возникновения пожаров и нанесенный ущерб от огня сейчас устанавливают специалисты.
Ранее сообщалось, что место ЧП посещали аким области Асаин Байханов и руководство ДЧС.
Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.
Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:
- попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
- потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
- если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
- если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
- на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029003-rezhim-chs-gotovyatsya-obyavit-v-neskolkih-selah-pavlodarskoy-oblasti-iz-za-pozharov/