Режим ЧС готовятся объявить в нескольких селах Павлодарской области из-за пожаров

Пожар в Павлодарской области. Кадр из видео: astanatv.kz

Лесные пожары бушуют в Павлодарской области. По данным ДЧС, огонь мог подойти к границе с Россией. В трех населенных пунктах могут объявить режим ЧС, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что в Павлодарской области уже сгорело 850 гектаров леса. Площадь этого пепелища можно сравнить с тысячью футбольных полей.

Только за последние несколько дней в регионе зафиксировали три крупных возгорания. Самое масштабное – в природном резервате "Ертiс Орманы". Его тушили почти 400 человек и 101 единица техники.

На помощь местным пожарным прибыли силы из Астаны, Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

"При этом был очень сильный ветер 18-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду доходили. То есть, если бы эти силы своевременно не прибыли, быстро, эффективно и срочно, не стали локализовывать отдельные участки, то, распространение было бы очень большое и, не знаем даже, вплоть до подхода к государственной границе", – рассказал начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев.

При этом по информации акима Щербактинского района Азилхана Абеуова, в трех населенных пунктах, которые находятся ближе всего к месту пожара, готовятся объявить режим ЧС – остались бюрократические формальности.

Тем не менее пожарные говорят, что сейчас пламя локализовано.

"На текущий момент проводится проливка отдельных участков внутри кварталов. Открытого горения не наблюдается. Всего с начала было задействовано шесть вертолетов. Ближайшим населенным пунктом к очагу было село Сугур. При этом в связи с изменением направления ветра угроза была снята, эвакуация населения не проводилась", – объяснил старший инженер УГПК ДЧС Павлодарской области Ерлан Кошенширеков.

Еще один пожар, как сообщает телеканал, произошел вблизи села имени Маргулана, на границе с Карагандинской областью. Там горела сухая трава на территории 127 гектаров. Погибли в огне и задохнулись в дыму 73 барана.

Причины возникновения пожаров и нанесенный ущерб от огня сейчас устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что место ЧП посещали аким области Асаин Байханов и руководство ДЧС.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029003-rezhim-chs-gotovyatsya-obyavit-v-neskolkih-selah-pavlodarskoy-oblasti-iz-za-pozharov/