Авто загорелось на парковке аэропорта в Уральске (фото, видео)

Загоревшееся авто. Фото: instagram.com/uralskgorod

На территории Международного аэропорта в Уральске загорелся автомобиль. В департаменте по ЧС ЗКО сообщили, что жертв и пострадавших нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото и видео горящей на парковке Международного аэропорта в Уральске машины опубликовали в Instagram-паблике UralskGorod.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО прокомментировали произошедшее.

"3 июля в 16:19, Теректинский район, на парковке Международного аэропорта сгорела автомашина Toyota Ipsum. Владелец – гражданин А. 1980 года рождения (ГБО не оборудовано, огнетушитель применялся).

В 16:30 (возгорание – прим. ред.) ликвидировано силами НГПС ПЧ ТОО "Международный аэропорт Орал" до прибытия (пожарных – прим. ред.). Жертв и пострадавших нет", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС области.

Ранее мы писали, что в Алматы посреди дороги загорелся спорткар. Потушить транспортное средство помог водитель проезжавшего мимо водовоза.

По информации на сайте "Электронного правительства", в случае пожара в автомобиле или в общественном транспорте следует предпринять следующие меры:

немедленно сообщить водителю о возгорании;

остановить машину, выключить двигатель, поставить на тормоз;

покинуть машину, в общественном транспорте для этого предназначены аварийные люки и боковые стекла;

постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

при возгорании в капоте не открывать его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027577-avto-zagorelos-na-parkovke-aeroporta-v-uralske-foto-video/