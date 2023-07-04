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Авто загорелось на парковке аэропорта в Уральске (фото, видео)

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Загоревшееся авто
Загоревшееся авто. Фото: instagram.com/uralskgorod

На территории Международного аэропорта в Уральске загорелся автомобиль. В департаменте по ЧС ЗКО сообщили, что жертв и пострадавших нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото и видео горящей на парковке Международного аэропорта в Уральске машины опубликовали в Instagram-паблике UralskGorod.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО прокомментировали произошедшее.

"3 июля в 16:19, Теректинский район, на парковке Международного аэропорта сгорела автомашина Toyota Ipsum. Владелец – гражданин А. 1980 года рождения (ГБО не оборудовано, огнетушитель применялся).

В 16:30 (возгорание – прим. ред.) ликвидировано силами НГПС ПЧ ТОО "Международный аэропорт Орал" до прибытия (пожарных – прим. ред.). Жертв и пострадавших нет", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС области.

Ранее мы писали, что в Алматы посреди дороги загорелся спорткар. Потушить транспортное средство помог водитель проезжавшего мимо водовоза.

По информации на сайте "Электронного правительства", в случае пожара в автомобиле или в общественном транспорте следует предпринять следующие меры:

  • немедленно сообщить водителю о возгорании;
  • остановить машину, выключить двигатель, поставить на тормоз;
  • покинуть машину, в общественном транспорте для этого предназначены аварийные люки и боковые стекла;
  • постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывать его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027577-avto-zagorelos-na-parkovke-aeroporta-v-uralske-foto-video/

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