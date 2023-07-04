Землетрясение произошло в Каспийском море: его ощутили на западе Казахстана

Жители Баку покидают свои дома. Фото: twitter.com/AzeriTimes

Этой ночью в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки ощутили на востоке Азербайджана, а также некоторые жители Западно-Казахстанской области.

Согласно информации на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение случилось сегодня примерно в два часа ночи. Эпицентр располагался в Каспийском море, магнитуда землетрясения была равна 5,4, глубина – 35 км.

Как пишут в местных пабликах, толчки ощутили жители на западе Казахстана. Соответствующее видео опубликовали в Instagram-аккаунте zhanaozen_online.

"У меня в зале трещина появилась", "В Мангистау были толчки... сам почувствовал, еще подумал, что кто-то толкает мою кровать", "Жанаозен. Мы почувствовали", "Жанаозен. Как будто кто-то раскачивал кровать. Явно чувствовалось", – делятся казахстанцы в комментариях.

Тряхнуло и жителей Баку в полночь по местному времени. Как пишет Sputnik Азербайджан, эпицентр располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района страны. Некоторые жители азербайджанской столицы от страха выбежали из домов на улицу.

Подземные толчки ощутили в Дагестане в 100 км от Дербента, передает Интерфакс.

Информации о разрушения не поступало.

"В 23:18 по Москве от геофизической службы Республики Дагестан поступила информация о том, что в 23:01 в Каспийском море в 100 км от города Дербент на глубине 8 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,9", – сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при первых толчках землетрясения следует выключить газ, воду и электричество.

Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027424-zemletryasenie-proizoshlo-v-kaspiyskom-more-ego-oschutili-na-zapade-kazahstana-video/