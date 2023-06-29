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На мыльные реки на пастбищах пожаловались жители Туркестанской области

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Пастбище
Пастбище. Иллюстративное фото: pexels.com

Грязная вода из построенных на горячих источниках бань в Туркестанской области заливает пастбища. Жители опасаются, что это может привести к распространению инфекций, передает сайт телеканала КТК.

На горячих источниках близ Туркестана в разное время было построено около 10 бань. Однако при их постройке не предусмотрели очистных сооружений и теперь грязная вода оттуда заливает пастбища, где пасется скот.

Местные жители опасаются распространения инфекций, а эксперты утверждают, что это может привести к экологической катастрофе. При этом, по информации телеканала, бизнесменов, построивших бани, неоднократно просили установить очистители

По словам специалистов, ни у одной бани вообще нет документов на использование воды из термальных источников.

"Когда мыльную воду сливают на землю, она уничтожает плодородие почвы, потому что не проходит очистку. Это во-первых. А во-вторых, у корней растений появляется недостаток кислорода.

Если такое будет продолжаться, земля здесь станет бесплодной и превратится в пустырь", – рассказал руководитель лабораторно-аналитического отдела департамента экологии Туркестанской области Абибулла Конырбаев.

Источник: КТК

По информации портала Evergreenseeds, вода даже с небольшим количеством мыла или моющего средства наносит растениям вред. А когда на почву регулярно выливают большое количество мыльной воды, это место становится непригодным для посадки деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026716-na-mylnye-reki-na-pastbischah-pozhalovalis-zhiteli-turkestanskoy-oblasti-video/

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