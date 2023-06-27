Небоскреб вспыхнул в ОАЭ: огонь охватил 36 этажей (видео)

Пожар. Кадр из видео: t.me/rian_ru

Все этажи высотного жилого здания в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ охватил сильный пожар - одна сторона небоскреба почти полностью выгорела, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пожар случился в известном комплексе "Абраж-Аджман".

На месте происшествия потребовалось присутствие начальника службы гражданской обороны Аджмана Джасема аль-Марзуки и ответственного за полицейские операции директора полиции Аджмана генерала Абдаллы аль-Матруши, отмечает издание.

О пострадавших пока не сообщалось.

Как пишет РБК, в 2016 году данное здание тоже горело. Как отметили корреспонденты, "Абраж-Аджман" - комплекс из 12 зданий по 36 этажей, которые насчитывают в общей сложности 3 тыс. апартаментов.

Напомним, что неделю назад в Германии загорелся крупнейший парк аттракционов. Было эвакуировано около 25 тыс. посетителей. Пострадали сотрудники противопожарной службы.

А в середине июня в Египте у берегов Красного моря загорелась яхта с британскими туристами. В машинном отделении катера произошло короткое замыкание, из-за чего возник пожар, прокуратура начала расследование. Троих пассажиров объявили без вести пропавшими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026490-silnyy-pozhar-proizoshel-v-neboskrebe-v-oae-video/