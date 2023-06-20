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Крупнейший парк аттракционов загорелся в Германии (видео)

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Пожар в парке развлечений в Германии
Пожар в парке развлечений в Германии. Кадр из видео: t.me/shot_shot

Вчера вечером в одном из регионов Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха. Было эвакуировано около 25 тыс. посетителей. В Сети появились кадры происшествия.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей местной полиции, пожар начался в парке развлечений "Европа-парк" недалеко от города Руст около 16:40 по местному времени (20:40 по времени Астаны).

При этом по данным ТАСС, в тушении были задействованы минимум 450 сотрудников пожарной и спасательной службы.

"К 18:50 (22:50 по времени Астаны – прим. ред.) все 25 тыс. посетителей покинули парк", – сообщили в полиции соседнего Оффенбурга.

При этом никакой информации об ущербе пока нет. Продолжается выяснение причин пожара.

Также сообщается, что пострадали два работника пожарной службы.

В Сети начали появляться видео от очевидцев. На кадрах виден полыхающий огонь и огромные столбы дыма.

По информации РБК, позже представители парка заявили, что пожар локализован и сегодня, 20 июня, его вновь откроют для посетителей.

По словам очевидца, он услышал два или три звука взрыва, после чего увидел пожар.

В сообщении Telegram-канала SHOT говорится, что "Европа-парк" – это второй после парижского "Диснейленда" крупнейший парк развлечений в Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025504-krupneyshiy-park-attraktsionov-zagorelsya-v-germanii-video/

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