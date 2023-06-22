Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Два человека пострадали из-за взрыва на заправочной станции в ВКО (видео)

Опубликовано:

Пожар на заправочной станции в ВКО
Пожар на заправочной станции в ВКО. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сегодня в ВКО произошел взрыв на заправочной станции. В результате было уничтожено несколько машин, пострадали люди. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МЧС РК.

По данным ведомства, 22 июня в городе Шемонаиха на заправочной станции газовых баллонов по улице Украинская начался пожар. Его причиной стал взрыв.

"Огнем уничтожено 5 единиц техники", – рассказали представители МЧС. Также отмечается, что два человека с термическими ожогами были доставлены в больницу.

В 14:44 пожарным удалось остановить распространение огня. Как подчеркивают представители министерства, угрозы жилым домам и лесному фонду нет.

"На тушение задействовано 5 пожарных автомобилей и 12 человек личного состава", – добавили в ведомстве.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025951-dvoe-chelovek-postradali-iz-za-vzryva-na-zapravochnoy-stantsii-v-vko-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.