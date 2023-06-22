Два человека пострадали из-за взрыва на заправочной станции в ВКО (видео)

Пожар на заправочной станции в ВКО. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сегодня в ВКО произошел взрыв на заправочной станции. В результате было уничтожено несколько машин, пострадали люди. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МЧС РК.

По данным ведомства, 22 июня в городе Шемонаиха на заправочной станции газовых баллонов по улице Украинская начался пожар. Его причиной стал взрыв.

"Огнем уничтожено 5 единиц техники", – рассказали представители МЧС. Также отмечается, что два человека с термическими ожогами были доставлены в больницу.

В 14:44 пожарным удалось остановить распространение огня. Как подчеркивают представители министерства, угрозы жилым домам и лесному фонду нет.

"На тушение задействовано 5 пожарных автомобилей и 12 человек личного состава", – добавили в ведомстве.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025951-dvoe-chelovek-postradali-iz-za-vzryva-na-zapravochnoy-stantsii-v-vko-video/