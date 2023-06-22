Два человека пострадали из-за взрыва на заправочной станции в ВКО (видео)
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Сегодня в ВКО произошел взрыв на заправочной станции. В результате было уничтожено несколько машин, пострадали люди. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МЧС РК.
По данным ведомства, 22 июня в городе Шемонаиха на заправочной станции газовых баллонов по улице Украинская начался пожар. Его причиной стал взрыв.
"Огнем уничтожено 5 единиц техники", – рассказали представители МЧС. Также отмечается, что два человека с термическими ожогами были доставлены в больницу.
В 14:44 пожарным удалось остановить распространение огня. Как подчеркивают представители министерства, угрозы жилым домам и лесному фонду нет.
"На тушение задействовано 5 пожарных автомобилей и 12 человек личного состава", – добавили в ведомстве.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025951-dvoe-chelovek-postradali-iz-za-vzryva-na-zapravochnoy-stantsii-v-vko-video/